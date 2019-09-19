Россия станет находкой для Европы уже весной

Роман Безсмертный: Информационно Запад придавлен "Раша Тудей" Фото: uaTV

Запад сейчас не готов сблизиться с Россией.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"На бытовом уровне есть желание, потому что информационно Запад придавлен "Раша Тудей". Но на уровне политического руководства, аналитиков, специалистов по вопросам безопасности они понимают, что Кремль восстанавливает свои агрессивные планы. Поэтому надо готовиться к противостоянию с Россией. Другое дело, что с СССР тоже торговали. Брали оттуда сырье. Перед угрозой нового экономического кризиса европейцы ведут себя так, чтобы попользоваться Россией ", - говорит Бессмертный.

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"Если оправдаются прогнозы экономистов о начале кризиса с весны следующего года, то сырьевая Россия станет находкой. Для мира очень важно воспользоваться этим. Поэтому и имеем разговоры о возвращении РФ в "Большую семерку". Миром сегодня руководят современные телекоммуникационные системы, современные технологии. Но чтобы их реализовывать, надо сырье. Европейцы не очень хорошо понимают, что титано-магниевая промышленность базируется в Украине. Энергетическая безопасность может быть реализована за счет украинского потенциала", - - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.