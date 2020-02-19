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среда, 19 февраля 2020 03:54

Россия продолжает поставлять оружие на Донбасс

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В прошлом году Россия отправила на оккупированный Донбасс более 4 тысяч тонн вооружения и боеприпасов.

"Захваченные территории превратились в землю страха и террора. Местная экономика разрушена, оборудование местных предприятий сломано или перемещено в Россию. Более 2,3 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в этом году", - сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Он напомнил, что 6 лет военного вторжения России на Донбассе лишило более 13 тысяч человек жизнь и более 27 тысяч были ранены. Также более 1,4 миллиона жителей Донбасса стали перемещенными лицами. Территория востока Украины стала одной из самых заминированных в мире.

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"Российская Федерация продолжает обеспечивать свои оккупационные силы вооружением, регулярными войсками и наемниками в таком объеме, что они теперь затмевают малые размеры многих европейских армий", - подчеркнул дипломат.

Речь идет об около 500 танках, примерно 1 тысяче бронетанковых боевых машин, и почти 800 артиллерийских систем.

14 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, как на оккупированную территорию Донбасса через российские пункты пропуска "Гуково" и "Донецк" прошел 341 человек в военной форме.

Эти передвижения фиксировали с 17 сентября 2019 по 28 января 2020-го.

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