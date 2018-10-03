Россия покупает западных политиков

Михаил Басараб: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже тесно сотрудничает с Кремлем. Фото: Антикор

Москва сознательно провоцирует конфликт Киева и Будапешта.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua сказал политолог Михаил Басараб.

"Вполне возможно, что власть Венгрии пошла на него, выполняя политический заказ Кремля. Россия системно влияет на европейские элиты. Покупает западных политиков. Есть много подтверждений этому. Например, участие экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в российских энергетических проектах. Сообщалось, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен получала деньги из Москвы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже тесно сотрудничает с Кремлем", - говорит эксперт.

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У Венгрии есть важные совместные проекты с Москвой, объясняет он.

"Российские бизнесмены скупают земли в Финляндии у Балтийского моря - для нужд армии РФ. Они имеют связи с партией "Фидес" (компания "Аиристон Хелме" покупает земельные участки возле мест, важных с точки зрения национальной безопасности Финляндии. Местная полиция пришла к выводу, что ее владелец - бывший сотрудник ФСБ. - Gazeta.ua). Эта партия победила на выборах в Венгрии, ею руководит Орбан. Будапешт критически нуждается в финансовой и технологической поддержке", - рассказывает Михаил Басараб.

По мнению политолога, Венгрия уже исчерпала все свои деструктивные действия в отношении Украины.

"Она не имеет значительного влияния на Европейский союз и Североатлантический альянс. Существенно зависит от сотрудничества с этими организациями. Никакого второго фронта и вооруженного противостояния между Украиной и Венгрией быть не может. Наши военные силы в разы больше. Мы можем еще несколько раз услышать провокационные заявления от венгерских властей. Но это не будет иметь критического значения для нашего сотрудничества с ЕС и НАТО", - добавил он.

На Варшавской конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 11 сентября россияне распространяли буклеты о нарушении прав национальных меньшинств в Украине. Брошюры назывались "Венгерская национальная меньшинство в Украине. Рост насилия националистов". Их раздавали представители российского общественного движения "За демократию и права человека".