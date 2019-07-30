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вторник, 30 июля 2019 20:42

Россия отреагировала на арест танкера NEYMA

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Россия отреагировала на арест танкера NEYMA
Россия просит Украину прояснить ситуацию вокруг танкера NEYMA. Фото: Riverfleet

Российское генконсульство в Одессе направило ноту МИД Украины из-за танкера NEYMA.

Украинское МИД просят прояснить ситуацию вокруг российского танкера, на который суд наложил арест. Об этом сообщает пресс-служба российского диппредставительства.

"Официальных документов по танкеру мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что ответа украинской стороны пока нет.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил российский танкер Neyma, который в ноябре 2018-го блокировал украинские малые корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. Название танкера после инцидента в Керченском проливе было изменено российскими владельцами на Nika spirit.

30 июля суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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