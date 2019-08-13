Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудник генконсульства Украины в Санкт-Петербурге объявили персоной нон грата. Фото: online.ua

Россия объявила сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге персоной нон грата.

РФ сделала это в ответ на "недружественный и немотивированный шаг Киева". Об этом сообщает МИД России.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в министерстве.

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13 августа в СБУ заявили об обнаружении во Львовской области местного жителя, который собирал разведданные для спецслужб РФ и передавал их российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. В СБУ сообщили, что "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявило дипломата-шпиона persona non grata.