Россия не закрыла дело против украинских моряков

24 украинских моряка вернулись в Киев в результате обмена пленными между Украиной и РФ. Фото: Укрінформ

Россия не прекратила уголовное дело против освобожденных из плена 24 украинских моряков. Они до сих пор остаются в статусе обвиняемых.

"Работа по делам военнопленных украинских моряков продолжается даже после освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал адвокат военнослужащих Николай Полозов в Facebook.

С материалами уголовного дела активно знакомятся защитники моряков.

"Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков - героев!", - заявил Николай Полозов.

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Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие. Самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково".