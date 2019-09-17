Россия не закрыла дело против украинских моряков

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 333
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 468
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 720
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2412
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
5
22
4
18
8
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
&quot;Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь&quot; - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Показали отреставрированный плацкартный вагон
Показали отреставрированный плацкартный вагон
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Родители запустили забавный флешмоб о детях и школу
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4743
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30933
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 279
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 03:35

Россия не закрыла дело против украинских моряков

  Комментировать
Россия не закрыла дело против украинских моряков
24 украинских моряка вернулись в Киев в результате обмена пленными между Украиной и РФ. Фото: Укрінформ

Россия не прекратила уголовное дело против освобожденных из плена 24 украинских моряков. Они до сих пор остаются в статусе обвиняемых.

"Работа по делам военнопленных украинских моряков продолжается даже после освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал адвокат военнослужащих Николай Полозов в Facebook.

С материалами уголовного дела активно знакомятся защитники моряков.

"Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобожденных моряков - героев!", - заявил Николай Полозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобожденные из России моряки вернулись в Одессу: фото

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Среди украинцев, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и другие.

Самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не закрыла дело против украинских моряков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 42912
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 20682
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 18658
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 16885
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14121
Общество
Заместитель Филатова "прячется" в Турции
Заместитель Филатова "прячется" в Турции Просмотров: 45
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
5
 Просмотров: 135
Пукач может выйти на свободу
Пукач может выйти на свободу Просмотров: 225
Зеленский уволил 13 глав районов
Зеленский уволил 13 глав районов Просмотров: 747
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
22
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 44947
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua