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воскресенье, 27 февраля 2022 00:22

"Россия не может установить контроль над украинскими городами" - Подоляк

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&quot;Россия не может установить контроль над украинскими городами&quot; - Подоляк
"Украина сопротивляется", - подчеркнул Михаил Подоляк. Фото: Офис президента

Украинские власти тотально контролируют все, что происходит в областях. Россия надеялась, что ее армию будет встречать с цветами половина населения – так не произошло. РФ не может контролировать украинские города. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Мы тотально контролируем все, что происходит в областях Украины. Нет никаких переходов городов в ведение РФ. Безусловно, какие-то маленькие города, когда туда приходит техника, 60-80 танков проходит по городу, а в нем только полиция, никто с танками воевать не будет, эти танки сожгут в других городах, где находятся ВСУ. Это первое. Второе - не может сегодня Россия установить контроль ни над Мелитополем, ни над любым другим городом Украины, это физически невозможно. Потому что это не 2014 год. Россия рассказывает, что здесь половина украинцев будет встречать российскую армию на танках с цветами. Этого не происходит. Украина сопротивляется", - подчеркнул Подоляк.

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Мальчик погиб в Киеве в результате обстрела вражескими российскими военными. Еще трое раненых детей госпитализированы в "Охматдет". С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в столице погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранены 71 человек.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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