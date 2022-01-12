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среда, 12 января 2022 17:58

Россия не имеет права определять внешнюю политику суверенных государств - Кличко

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Помощь западных партнеров в усилении обороноспособности Украины, развитии ее энергетической независимости и экономической устойчивости – это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия поняла высокую цену вторжения в Украину. Украинцы готовы себя защищать, но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности. Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы благодарны западным партнерам за соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". Но дипломатические усилия должны быть подкреплены другими мерами. В частности, продлением и углублением санкций против России. Также Украине нужна помощь в усилении ее обороноспособности, развитии энергетической независимости и экономической устойчивости страны. Это тот минимум, который нужен для того, чтобы Россия уже сегодня понимала высокую цену для нее вторжения в Украину. Украинцы готовы защищать себя. Но мир должен помнить, что безопасность Украины – гарантия его безопасности", - заявил Кличко.

Он отметил, что требования России на переговорах в Женеве, поданные в пренебрежительной и безапелляционной форме, свидетельствуют о том, что руководство этого государства не настроено на диалог. Цель Кремля – найти повод для обвинения США, ЕС и НАТО в срыве переговорного процесса, чтобы оправдать свое агрессивное поведение на границах Украины, считает Кличко.

Лидер "УДАРа" подчеркнул, что никаких компромиссов относительно внешнего курса Украины быть не может.

"Россия не имеет права диктовать свои условия сообществу демократических стран и определять внешнюю политику суверенных государств. Украина однозначно заявила о своем стремлении стать частью европейского и евроатлантического сообществ. Европейский вектор развития – не выбор украинской власти, а выбор украинского народа. Сегодня уровень поддержки украинцами движения в ЕС и НАТО достиг своего исторического максимума и продолжает расти. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Поэтому никаких компромиссов по внешнему курсу Украины быть не может – наш курс не зависит и не должен зависеть от воли третьих стран", - заявил Кличко.

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Дата
12
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