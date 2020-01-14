Россия может устроить в Украине очередное "Дебальцево" - волонтер

Роман Синицын: Обмен пленными показал, что Кремль увеличивает давление на украинскую власть. Фото: Тарас Подолян

Кризис справедливости - наша постоянная проблема. Это закономерно, когда нет адекватной правоохранительной системы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит волонтер Роман Синицын.

"Телефонное право, решалово остается нашим большим вызовом. Не должны забывать, что у нас под боком России. Обмен пленными показал, что Кремль увеличивает давление на украинскую власть. Будет постоянно поднимать градус напряжения. Имеет все рычаги для этого. Может устроить очередное условное "Дебальцево" (с 15 января по 18 февраля 2015 в боях у Дебальцево Донецкой области, где против Украинской воевали регулярные войска российской армии, погибли 110 наших бойцов, 270 получили ранения, 18 пропавших без вести, 7 попали в плен, по официальным данным. - Gazeta.ua). Давить экономично", - считает волонтер.

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По его словам, должны быть готовы ко всему

"Катаклизмы способствуют мобилизации. В 2014 году каждый второй так или иначе был волонтером. Сейчас этот потенциал тоже есть. Хотя многие и разочаровался", - добавляет Роман Синицын.

Полное интервью с Романом Синицыным читайте в журнала "Країна" от 16 января.