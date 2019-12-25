Россия может построить судно-трубоукладчик для строительства "Северного потока-2"

В России заявили о намерении построить собственное судно-трубоукрадчик. Фото: Epravda.com

Российская Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом рассказал президент корпорации Алексей Рахманов, передает "Радио Свобода".

По словам Рахманова, Объединенной строительной корпорации понадобится около 2 лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около 4 лет - на строительство этого судна.

Президент российской корпорации также отметил, что за двумя ветвями "Северного потока-2" осталось уложить 160 км труб.

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Газопровод "Северный поток-2" построен на 92%. Строительство возобновилось в конце ноября 2019-му после получения разрешения от Дании на прокладку труб в ее территориальных водах. Работы осуществляла швейцарская компания Allseas, которая заявила, что приостанавливает строительство газопровода из-за принятия санкций США.