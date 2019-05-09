Россия будет расшатывать ситуацию в Украине перед парламентскими выборами

Россия будет расшатывать ситуацию в Украине руками самих украинцев. Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор попыткам России обострить ситуацию на фронте, но опасности для государства могут прийти с других направлений.

"Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма, и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны", - подчеркнул заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Однако Кривонос считает, что РФ будет делать ставку на расшатывание ситуации в Украине перед парламентскими выборами.

"Главная задача информационной операции – раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгами самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу", - отметил чиновник.

Также он напомнил о возможности вмешательств в работу энергетической системы Украины с помощью кибератак.

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"Мы еще находимся в том состоянии, когда наша энергетическая зависимость от России еще существует и она может влиять", - пояснил Кривонос.

"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - добавил он.

12 апреля прошло 5 лет от начала российской агрессии против Украины. За время войны Украина потеряла почти 4 тыс. солдат, 20 000 получили ранения.