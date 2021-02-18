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пятница, 19 февраля 2021 09:12

Россия будет искать себе нового "шария"

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Россия будет искать себе нового &quot;шария&quot;
Следствие располагает доказательствами того, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Фото: Соцсети

Еще год назад партия Анатолия Шария имела шанс пройти в парламент. Сейчас эта карта крапленая. России придется искать альтернативные варианты. Раскручивать новые пророссийские политические проекты в Украине. Например, Евгения Мураева.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Виктор Бобыренко.

СБУ объявила подозрение блогеру Анатолию Шарию. Его обвиняют в государственной измене. Почему долгое время в Офисе президента его считали медиа, акредитировали на президентские пресс конференции?

Во время президентских выборов пророссийские агенты топили за Владимира Зеленского. Россия рассчитывала, что с ним удастся договориться. К концу 2019 эта поддержка еще сохранялась. Затем растаяла. Зеленского начали критиковать. Это произошло, когда Путин окончательно понял, что капитуляции не будет. Условная точка отсчета - 9 декабря. Тогда в Париже состоялся "нормандский саммит". Еще несколько месяцев после него "шариевцев" приглашали на президентские пресс конференции по инерции. В мае состоялась последняя, ​​где они присутствовали. Шарий, каналы Медведчука стали информационными оппонентами власти.

Почему партии Шария позволили участвовать в местных выборах?

Не было законодательного обоснования, чтобы запретить баллотироваться. Да, Шарий не живет в Украине с 2012-го. Но сам он не претендовал стать депутатом. А называть партию его именем не запрещено.

Кремлю придется искать новые политические проекты в Украине

Какое политическое будущее ждет партию Шария?

Есть один показательный момент. Партия Шария не баллотировалась в те местные советы, где не было прогнозируемой вероятности набрать хотя бы 5 процентов. Понимали, что так могут размыть пророссийский электорат ОПЗЖ, откусить голоса. Подавались в Харькове, Одессе. Теперь поют там в местных советах в унисон с "Оппозиционные платформой - За жизнь". Это доказывает, что этими проектам управляют из одного центра.

Преследование Анатолия Шария разительно не повлияет на его партию с юридической точки зрения. Но репутационно они проиграли. Еще год назад партия Шария имела парламентские перспективы. Сейчас они сдулись. Могут рассчитывать на 2-3 процента. Эта участь постигла ряд других российских политических проектов в Украине, например, партию Пальчевский.

К чему это приведет? Пророссийских избирателей в Украине станет меньше?

Частично. Сейчас есть только одна действенная партия, которая ориентируется на Москву, - ОПЗЖ. Но она безальтернативная. То есть условно избирателю может не нравиться лицо Медведчука и он выпадет из пророссийского электорального лагеря. "Оппозиционная платформа - За жизнь" может железно рассчитывать примерно на 20 процентов поддержки. Альтернативные проекты, типа Шария или Пальчевского, были направлены, чтобы увеличить этот уровень. Рассчитывали на тех избирателей, которые как бы и хотят жить в независимом государстве, но считают, что Украина слабая и без РФ не справится. Это история об Украине без НАТО, Европейского Союза, которая страдает от Сороса (американский финансист, меценат, философ. Через фонд "Возрождение" инициировал создание стратегической группы советников для помощи украинской власти в проведении реформ. - Gazeta.ua) и внешнего управления Госдепа. Теперь Шарий уже крапленая карта. Его политическая сила не сможет набрать 5 процентов, чтобы пройти в парламент. Кремлю придется искать новые варианты. Например, реанимировать Мураева, раскручивать его. У него даже свой телеканал есть (владеет каналом "Наш". - Gazeta.ua). Радует, что им придется начинать с нуля. До следующих парламентских выборов не успеют.

Единственный вариант действительно привлечь Шария к ответственности - исследовать источники финансирования

Статья, по которой обвиняют Шария, предусматривает 12-15 лет лишения свободы. Как дальше будет развиваться ситуация?

Кто такой Шарий было понятно давно. Не секрет, что он работает на Кремль. Его уже пытались привлечь к ответственности. Служба безопасности открыла против него дело по посягательство на территориальную целостность государства. В одном из своих видео опубликовал карту Украины без Крыма. Тогда это дело ничем не закончилось. Зато сам Шарий начал отовсюду кричать, что он политический мигрант.

Реального развития сегодняшнего дела тоже не будет, если речь пойдет только про его заявления, видео, высказывания. Шарий, не стесняясь говорит, что в Украине гражданская война. Единственный вариант действительно привлечь его к ответственности - исследовать источники финансирования. Если окажется, что получает деньги из Российской Федерации или оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, можно будет работать. Возможно, удастся добиться экстрадиции.

Зеленский не пытается защитить основы украинской государственности

Почему именно сейчас власть начала с ним бороться?

В последнее время в среде президента Зеленского приняли решение жестко зачистить все возможные каналы информации, которые его критикуют. Рейтинг падает. Президент это воспринимает болезненно. Легче бороться с пророссийскими источниками информации, сказав, что они - рука Москвы. С одной стороны - это хорошо. Здесь интересы проукраинской части общества и президента совпали. Но Зеленский преследует другую цель.

Не пытается защитить основы украинской государственности. Это - не искренняя позиция. Президент сам находится в малороссийском ментальном поле. Для него это возможность показать борьбу с пророссийскими воздействиями и заработать баллы на западном поле. Также он считает, что это нивелирует негатив от коррупции внутри команды президента. Мол, да, у нас также есть проблемы. Но посмотрите - есть и достижения. Все сводится к тому, что Зеленский пытается просто удержать свой рейтинг. Поэтому российских агентов влияния будут преследовать и дальше.

Насколько это реально повлияет на президентский рейтинг?

Не сможет заработать очки у проукраинской аудитории. Для большинства представителей патриотической среде он уже потерян герой. Трудно разглядеть воинственный дух пацифиста. Год назад президент говорил, что достаточно просто "перестать стрелять". В такие поразительные метаморфозы за короткий промежуток времени верится с трудом.

Также президент не сможет вернуть избирателей, которые перешли в пророссийский лагерь ОПЗЖ. Этот электорат ограничен. Медведчук и его компания не смогут прыгнуть выше 20-22 процентов.

Зеленский сейчас может рассчитывать только на ту категорию избирателей, которых условно называют "какая разница". Это люди, которые как бы поддерживают независимость Украины, но питают советские традиции. Вспоминают колбасу по 2,20 и пионерскую молодость. Этим избирателям самое главное - благосостояние. Для них Украина не столько родина, сколько корзинка, что должна давать блага. Подчистив информационное поле от пророссийских СМИ, которые критикуют деятельность президента, Зеленский может переманить часть этих людей на свою сторону.

Анатолий Шарий - бывший журналист. С 2012 года живет в Испании. Ведет политический блог на YouTube, который имеет более 2 млн подписчиков. Является постоянным комментатором пророссийских каналов "112 Украина", Zik, NewsOne, "Наш".

Летом 2019-го блогер объявил о создании политической силы. Партии Шария приняла участие в парламентских выборах, но проходного барьера не преодолела.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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Дата
19
февраля

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