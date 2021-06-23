Российский суд вынес приговор украинке, которая "избила" силовика

Ольгу Бендас приговорили к 2 годам тюрьмы. Фото: Today.ru

В России к двум годам лишения свободы приговорили россиянку украинского происхождения Ольгу Бендас.

Решение вынес Тверской суд Москвы, пишет ТАСС.

Ольгу Бендас и Александра Глушкова обвиняли в применении насилия к сотруднику полиции на несанкционированной акции в Москве.

"Суд приговорил Бендас и Глушкова к двум годам колонии каждого", - сказал адвокат.

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По версии следствия, 23 января они участвовали в акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Бендас и Глушков якобы нанесли сотруднику полиции поочередно несколько ударов по голове и телу.

23 и 31 января по всей России состоялись массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Силовики жестоко разгоняли митинги, применяя спецсредства. По всей стране проводились массовые задержания. На акциях 31 января задержаны более 5 тысяч человек - это рекордное число в новейшей истории России.