Российский поэт рассказал, как стал украинским националистом

Российский поэт Аркадий Штыпель пишет на украинском и русском язиках. Выдал 5 поэтических сборников. Фото: Тарас Подолян

Российский поэт Аркадий Штыпель пишет на украинском и русском язиках. Выдал 5 поэтических сборников. 2016-го презентовал книгу "Моя маленькая хрестматия" - сборник переводов русской поэзии на украинский.

"Детство и юность я провел в Днепре. В советские времена там говорили специфическим русским языком - с большим количеством украинизмов и идишизмив. Украинский язык я слышал с детства - на рынке или когда в гости приезжали знакомые из деревни. Я учился в русскоязычной школе. Украинский язык и литературу детям преподавали только с 4 класса. Как-то у книжной палатки услышал разговор женщины сельского вида и мальчика младшего школьного возраста. Ребенок просил купить книгу. Мать ответила: "Да зачем оно тебе? Это же украинское! ". С того момента я стал украинским националистом", - сказал Аркадий Штыпель.

"Когда я уже ходил в литературную студию, имел приятеля Юрия Завгороднего. Он был немного старше. Учился в строительном институт. Переводил с эстонской, писал изысканные стихи на украинском. Как-то за бутылкой вина рассказал, что до 14 лет вообще не слышал этого языка. Меня разобрал спортивный азарт. Я тоже начал писать на украинском. Почти 2 года писал стихи только им", - добавил он.

2014-го Аркадий Штыпель издал в РФ сборник "Ибо небо". Один раздел написан на украинском.

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"Продолжаю писать на этом языке. Вскоре планирую издать сборник. Русский язык для меня родной, украинский - двоюродный. Заглядываю в словари, даже когда пишу на русском, но когда на украинском - делаю это чаще", - сказал поэт.

Полный текст интервью с Аркадием Штыпель читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

В Украине с 16 января работает закон об обслуживании на украинском языке. За это время офис Уполномоченного по защите государственного языка получил около 100 обращений, сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.