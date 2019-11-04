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понедельник, 04 ноября 2019 15:13

Российский Газпром принялся шантажировать Нафтогаз

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Российский Газпром принялся шантажировать Нафтогаз
Газпром отказывается поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Нафтогаз не откажется от своих побед в международных судах. ФОТО: brodv.ru

РФ возобновит поставки газа в Украину напрямую только после того, как украинская сторона откажется от своих побед в международном арбитраже. Так говорится в официальном ответе, который российский Газпром направил Нафтогазу Украины.

Сообщил об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"У нас есть официальный ответ" Газпрома ", что они не будут поставлять (газ), пока не "восстановится баланс". Мы уже через арбитраж требуем компенсацию."Газпром" так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем", — отметил он .

По решению Стокгольмского арбитража, долг Газпрома перед Нафтогазом составляет $3 млрд. Если все решения судов будут нивелированы, выплачивать эту сумму Москве не придется.

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Нафтогаз подал еще один иск против Газпрома — заявление о защите и встречные исковые требования. Основной текст ее занимает 500 страниц. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, показания свидетелей и другие документы.

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04
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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