Российский Газпром принялся шантажировать Нафтогаз

Газпром отказывается поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Нафтогаз не откажется от своих побед в международных судах. ФОТО: brodv.ru

РФ возобновит поставки газа в Украину напрямую только после того, как украинская сторона откажется от своих побед в международном арбитраже. Так говорится в официальном ответе, который российский Газпром направил Нафтогазу Украины.

Сообщил об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"У нас есть официальный ответ" Газпрома ", что они не будут поставлять (газ), пока не "восстановится баланс". Мы уже через арбитраж требуем компенсацию."Газпром" так и отказывается продавать по цене, установленной арбитражем", — отметил он .

По решению Стокгольмского арбитража, долг Газпрома перед Нафтогазом составляет $3 млрд. Если все решения судов будут нивелированы, выплачивать эту сумму Москве не придется.

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Нафтогаз подал еще один иск против Газпрома — заявление о защите и встречные исковые требования. Основной текст ее занимает 500 страниц. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, показания свидетелей и другие документы.