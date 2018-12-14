Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин

Владимир Никитин: Надо строить множественное мышление, а оно предполагает знание многих языков. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Украина должна сформировать свое собственное сознание.

Говорит в интервью журналу "Країна" основатель интеллектуального клуба "Foundation fop future" Владимир Никитин.

"Международные корпорации или российские структуры вставят у нас нужное им сознание - если не сформируем свое. Есть идентичность - отношение к тому, что вокруг. К своему городу, роду, профессии. Но идентичность не дает основы для работы с будущим. Здесь надо самоопределение. Оно опирается на идентичность, но не сводится к ней", - объясняет эксперт.

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По его мнению украинский язык, культура в этом важны, но не являются определяющими.

"Язык не порождает смыслы. Можно на украинском быть имперским и на русском патриотом. Поэтому для культуры языковой вопрос не определяющий. Надо строить множественное мышление, а оно предполагает знание многих языков. В одно все сводят только в империях. Мы немного заразились этим от России.Должны формировать политическую нацию тех, кто исповедует будущее Украины и готовы за него бороться. Они не могут иметь одинаковые признаки. Разнообразие - колоссальный ресурс для развития", - добавляет Владимир Никитин.

Полное интервью с Владимиром Никитиным читайте в журнале "Країна" от 13 декабря.