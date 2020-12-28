Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу

Жертву задушили шнурком. Фото: pixabay.com

В Смоленской области в России, двое подростков изнасиловали и убили женщину.

Пострадавшая была воспитательницей в детском саду, сообщают в пресс-службе СК РФ по Смоленской области.

О том, что женщина исчезла, 24 декабря сообщила правоохранителям ее дочь. Тело умершей нашли в лесном массиве недалеко от села, в котором она проживала.

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По версии следствия, 23 декабря двое парней 16 и 17 лет подкараулили женщину в безлюдном месте. Подростки напали на женщину, изнасиловали ее, а затем - задушили. Тело жертвы засыпали снегом и прикрыли ветками.

Также отмечается, что злоумышленники ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения и состояли на учете правоохранительных органов.

В Одесской области мужчина проник в дом местной 76-летней женщины. Он ограбил жертву и изнасиловал ее.