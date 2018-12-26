Российские исследователи выдают украинские иконы за свои

Автор: пресс-служба Выставку можно увидеть до 25 февраля следующего года

На прошлой неделе в столичном Музее Ивана Гончара открылась первая в Украине выставка "борисовских" икон.

Автором идеи и куратором выставки является иеродиакон Януарий (внук основателя музея - Ивана Гончара). Именно он приобрел и передал в музей 250 икон. Музейные работники очистили иконы от грязи и пыли.

В поисках образцов "борисовских" икон иеродиакон Януарий за четыре года обследовал 100 сел. Он путешествовал по городам и селам Черниговщины, Киевщины, Одесской и Черкасской области.

Слобода Борисовка (ныне территория РФ, Белгородская область - ред.) - в прошлом украинский иконописный центр, находился на исторических землях Слобожанщины.

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Борисовский иконописный промысел был уникальным явлением не только по выпуску массовой продукции - 307 тыс. икон в год, но и в оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовке.

Автор: пресс-служба Выставку можно увидеть до 25 февраля следующего года

Сегодня российские исследователи представляют Борисовскую иконописную традицию как явление русской культуры. Однако это не соответствует действительности, ведь этнический состав слободы и первоначальная территориальная принадлежность (Охтырский полк, затем Харьковское наместничество) позволяет уверенно отнести Борисовскую икону к художественному явлению украинской культуры.

Выставку можно увидеть до 25 февраля следующего года.

15 украинских звезд снялись для благотворительного календаря "Щирі. Свята". Прибыль от его продажи передадут Музею Ивана Гончара на восстановление после подтопления.