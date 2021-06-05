Российские хакеры пытались влезть в компьютеры госучреждений Украины

Российские хакеры атаковали компьютеры госучреждений Украины. Фото: espreso.tv

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили факты целенаправленного распространения российскими спецслужбами вредоносного программного обеспечения.

"В начале июня этого года было осуществлено массовую рассылку электронных писем с подменой адреса отправителя. Сообщения, в частности, якобы от Управления патрульной полиции Киева содержали вредоносные вложения и были направлены в адрес ряда государственных учреждений"., сообщает пресс-служба СБУ.

Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.

Вредоносное программное обеспечение инициирует установление клиентской части программы (средство удаленного администрирования) на пораженный компьютер.

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Это дает возможность иностранной спецслужбе удаленно осуществлять полный контроль над ПК.

Установлено контрольно-командные серверы, в том числе находящихся на территории РФ.

Киберспециалисты СБ Украины рекомендуют провести срочную проверку информационно-телекоммуникационных систем, в том числе используя индикаторы, опубликованные в платформе "MISP-UA" для выявления их возможной компрометации и принятия оперативных мер.

Киберполиция Украины предупреждала о распространении злоумышленниками вредоносного программного обеспечения, которое устанавливает на компьютер пользователя удаленный скрытый доступ и отправляет документы на подконтрольные им серверы.