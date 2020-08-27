"России нужно было великое прошлое и она забрала историю Украины" - дипломат

Владимир Василенко: Окончательная цель России - уничтожение нас как нации, государства, геополитической реальности. Фото: Тарас Подолян

Война России и Украины это - цивилизационное противостояние.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Владимир Василенко.

"В свое время украинская элита сделала огромный вклад в развитие Российской империи. Россия прорубила окно в Европу не тогда, когда Петр I основал Петербург. Оно появилось, когда россияне захватили Украину и использовали ее потенциал для создания имперской идеологии, легитимизации российского экспансионизма. Украинские территории, людские и природные ресурсы были использованы Московским царством для развития империи. Она украла старинное название Украины и присвоила историко-культурное наследие Киевской Руси. Большой империи нужна была большая история", - объясняет эксперт.

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По его словам, сегодня РФ считает себя тысячелетней государством.

"А украинцев - русскими, которых испортили поляки. Или "братским народом", который силой надо сделать частью "русского мира". Власть РФ, которую поддерживает большинство россиян, считает Украину экзистенциальным врагом. Окончательная ее цель - уничтожение нас как нации, государства, геополитической реальности. Существует фундаментальный конфликт интересов, который лежит в основе российско-украинского противостояния", - добавляет дипломат.

Полное интервью с Владимиром Василенко читайте в журнале "Країна" от 27 августа.

Московия болеет Киевом со времен начала своего движения в направлении создания Российской империи, говорил Владимир Василенко. Так как украинская историческое и культурное наследие является фундаментом в государственном строении России.