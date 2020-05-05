Родственники могут присутствовать при погребении умерших от коронавируса

Андрей Славуцкий считает, что родственники могут быть на похоронах умерших от коронавируса. Фото: UNICEF Ukraine

Родственники умерших от Covid-19 могут присутствовать на похоронах. Об этом в интервью Укринформу заявил руководитель программы по вопросам здоровья, питания и ВИЧ/СПИД Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Андрей Славуцкий.

Еще в апреле Министерство здравоохранения расписало рекомендации, как проводить похороны умерших из-за коронавируса. Запретили целовать тело умершего из-за риска инфицирования, тела умерших должны быть обработаны дезинфицирующим раствором и помещены в герметичный пакет-мешок.

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"Никаких оснований для того, чтобы не позволять родственникам присутствовать при погребении, конечно же, нет. Когда человек умирает от этого вируса, она уже не может капельным путем передать заболевание: если к нему не прикасаться, то и невозможно заразиться. Конечно, там надо вести себя осторожно, тело надо обработать, но никаких причин закрывать в мешок, сжигать, я не вижу. Я говорю о том, что можно сделать человеческие условия для того, чтобы попрощаться с родным человеком. Не просто зашить в мешок и выбросить, успокаивая общественное мнение, а все-таки предоставить семье возможность попрощаться. И несмотря ни на что, оставаться человеком", - сказал Андрей Славуцкий.

Заявления политиков о захоронении умерших от Covid-19 в закрытых мешках имеют элементы популизма, основанные на страхе людей, - считает Славуцкий.

Офис президента отчитался об использовании денег из специального фонда. Его создали для борьбы с распространением коронавируса при ОП. Бюджет - более 374 млн грн.