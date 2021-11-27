Родственники чиновника пытались продать землю под Киевом за $600 тыс.

Мошенники пытались незаконно продать землю возле Киева. Фото: ГБР

Правоохранители разоблачили мошенническую схему "продажи" земель лесного фонда, которые находятся вблизи Киева.

Организаторами преступления оказались родственники и доверенные лица руководителя объединенного территориального общества. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"за 600 тысяч долларов США обещали предпринимателю "решить вопрос" о выделении местным советом 1,2 га земельных участков лесного фонда под строительство торгового центра", - говорится в сообщении.

Двое злоумышленников задержаны "на горячем" во время получения первой половины суммы в размере 300 тысяч долларов. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованном группой лиц (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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В то же время, проверяется возможная причастность к совершенному преступлению руководителя ОТО, которому уже сообщено о подозрении получения взятки по другому делу. Правоохранители не указали, о каком именно ОТО идет речь.

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