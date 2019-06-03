"Родители не верят, что именно их ребенок может заболеть" - эксперт о вакцинации в Украине

Игорь Кузин: Для многих родителей вопрос юридического унормирования вакцинации является ключевым. Фото: facebook.com

Решение Верховного суда об обязательной вакцинации поможет поднять уровень охвата прививками и обезопасить большинство.

Об этом Gazeta.ua рассказал заместитель генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Игорь Кузин.

"Допустимого уровня прививок не существует. Но остаются противопоказания и сознательный отказ родителей. Поэтому Всемирная организация здравоохранения ввела границу, которая должна уберечь коллективный иммунитет - это 95 процентов привитых. Сейчас ситуация стала лучше. За прошедшие 2 года уровень охвата вакциной только от кори, краснухи, паротита вырос почти вдвое. Общий уровень вакцинации около 91 процента. Прививку от дифтерии и столбняка получили 83 процента детей до 6 лет. Вакцину от полиомиелита - 88 процентов детей от 14 лет. Ранее в стране отсутствовала долгосрочная стратегия иммунизации, существовали сложности с финансированием государственных программ, нерегулярная поставка вакцин. Как следствие, распространилось антивакцинальное движение. У родителей возникали сомнения относительно необходимости вакцинации. Поэтому в стране был накоплен значительный слой населения,который не имел иммунитета против инфекционных болезней. Родители или не получают информации о качестве вакцин, или не верят, что именно их ребенок может заболеть. ВОЗ отнесла такой уровень недоверия к иммунизации к одной из 10 самых рискованных ситуаций в мире", - говорит Кузин.

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Верховный суд Украины запретил ребенку без прививок посещать дошкольное учебное заведение. Об этом сказано в решении от 17 апреля 2019-го.

"Для многих родителей вопрос юридического унормирования вакцинации является ключевым. Решение Верховного суда подтверждает, что действия Министерства здравоохранения и Министерства образования были адекватными. Требование прививок для детей не является нашей особенностью - это нормальная мировая практика. Любой ребенок, который не имеет прививки без противопоказаний, не имеет права посещать школы и детсады. Обновляя нормативно-правовую базу, мы отмечаем, что лицо, что не имеет прививки, но имеет справку о ней, по желанию может ее получить. По мнению экспертов, от 15 до 30 процентов справок, которые принесли в сады и школы, куплены или поддельные. Электронная система сделает такие махинации невозможными или значительно осложнит", - подчеркнул специалист.

Отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори.