РФ задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной на границах Украины - CNN

Россия запустила более 625-ти ракет по Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Около 100% российской боевой силы, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник министерства обороны США, сообщает CNN.

По словам чиновника, Россия использовала "почти 100%" боевой силы, которую взыскала к границам Украины для вторжения.

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В Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.

Чиновник сказал, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы нанести удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре, сообщают в Генштабе Вооруженных Сил Украины.