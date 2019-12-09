РФ назвала возможные сроки нового обмена пленными

Пленных украинцев вскоре могут вернуть домой. Фото: slovoidilo.ua

Обмен пленными по формуле "всех на всех" может состояться до конца этого года.

Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков, сообщают росЗМИ.

По его словам, обмен может состояться ближе к Рождеству.

"Обмен всех установленных на всех установленных - да, вполне возможно, по этой формуле можно ожидать к концу года, ближе к Рождеству", - сказал он.

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Зеленский от встречи в "нормандском формате" хочет возвращения всех украинских пленных, которых удерживает российских враг, до Нового года.