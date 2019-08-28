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среда, 28 августа 2019 17:09

РФ может передать Украине двух политзаключенных на определенных условиях

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РФ может передать Украине двух политзаключенных на определенных условиях
По такой же схеме в Украине передали политзаключенного Сергея Литвинова. Фото: https://nv.ua

Незаконно осужденных в России двух политзаключенных Евгения Панова и Алексея Сизоновича могут передать Украине на условиях дальнейшего отбывания наказания. По этой же схеме ранее в Украину передали политзаключенного Сергея Литвинова.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос "Общественного".

Минюст Украины обратился в Министерство юстиции РФ с просьбой сообщить о решении о передаче Сизоновича и Панова в Украину. Ответ российской стороны по состоянию на 27 августа 2019-го не поступал.

Согласно Уголовному процессуальному кодексу Украины и Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года, осужденное лицо могут передать в государство его гражданства в случае, если государство вынесения приговора (Российская Федерация) и государство исполнения приговора (Украина) согласны на такую ​​передачу.

После получения соответствующего согласия от российской стороны на передачу заключенных Минюст должен поручить компетентным органам Украины согласовать с правоохранителями РФ о месте, времени и порядке передачи и принять указанных лиц в учреждение системы исполнения наказаний в Украине.

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Ранее стало известно, что суд в Симферополе отпустил политзаключенного Эдема Бекирова.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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