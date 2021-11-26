Решили судьбу танкера Delfi, почти год пролежавшего на одесском пляже

Владелец должен заплатить около $16 тыс. штрафа за загрязнение моря в Одессе. Фото: Gazeta.ua

Танкер Delfi, который затонул в Одессе и девять месяцев пролежал на мели вблизи городского пляжа "Дельфин", стал государственной собственностью.

Его продадут для компенсации убытков Администрации морских портов и уплаты штрафов, сообщил 25 ноября исполняющий обязанности руководителя администрации портов Александр Голодницкий, передает "Радио Свобода".

"Решение суда первой инстанции в конце концов оказалось последним, поскольку была нарушена процедура апелляции. Решение о том, что судно Delfi – государственная собственность, вступило в силу", - заявил он.

Теперь надо зафиксировать, что судно – в сфере управления Министерства инфраструктуры. Далее порт "Черноморск" или Администрация портов будут заниматься продажей его корпуса, скорее всего, на лом.

Компании Mister Drake PC, которая является формальным собственником судна, нужно по требованию суда компенсировать убытки за ликвидацию последствий аварии – почти 2,7 млн грн. Также владелец должен заплатить около $16 тыс. штрафа за загрязнение моря в Одессе.

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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября 2019 года. Из-за шторма судно, которое было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и село на мель меньше чем за 100 м от берега. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировали утечку нефтепродуктов. В конце августа прошлого года завершили первый этап подъема танкера, судно поставили на киль. 10 сентября 2020 года в Одессе завершили финальный этап работ по поднятию затонувшего танкера, судно убрали с пляжа. Капитана затонувшего танкера приговорили к одному году ограничения свободы.