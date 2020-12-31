Решение Стокгольмского арбитража по делу Коломойского против Украины ожидается в феврале

Коломойский требует от Украины $6 млрд. Фото: nv.ua

Решение Стокгольмского арбитража по иску бизнесмена Игоря Коломойского в Украину на $6 млрд станет известно в феврале.

Такое предположил в Фейбук министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, иск касается "кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты".

"Дело комплексное, сложное, покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты", продолжается еще с 2015 года и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - написал министр в Фейсбук.

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Он отметил, что из Украины могут взыскать не только $6 млн, но и проценты.

Компании Коломойского и партнеров обвиняют Украину в нанесении ущерба путем отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене; в невыполнении "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов; быстром увеличении ставок платы за пользование недрами; уменьшении кворума при проведении собраний акционерных обществ.