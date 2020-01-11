"Репортеры без границ" оценили свежее расследование по делу Шеремета. Обеспокоены несоответствиями

"Репортеры без границ" призвали украинских силовиков к большей прозрачности в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото: Depo.ua

Организация "Репортеры без границ" (RSF) обеспокоена несоответствиями в доказательствах причастности задержанных к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте RSF.

Как указано в заявлении на сайте организации, полиция арестовала 5 подозреваемых, ветеранов войны в восточной части Донбасса, однако заключения о причастности этих людей к убийству журналиста в RSF считают противоречивыми.

"Утверждение о разрешении дела основано на четырех противоречивых экспертных заключениях, и прокуратура отказывается предоставить все имеющиеся у нее доказательства. Главный подозреваемый подал жалобу на президента и министра внутренних дел, были попытки оказать давление и шантажировать некоторых свидетелей, и теперь серия разоблачений за последние несколько дней еще больше вызывает сомнения в расследовании".

Как доказательство о противоречиях "Репортеры..." приводят данные анализа видеозаписей, из которых видно, что рост человека, заложившего бомбу под машину Шеремета, составлял около 170 см, а женщины с ним - около 165 см. Однако адвоката главного подозреваемого Андрея Антоненко заявил, что рост Антоненко составляет 180 сантиметров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это операция ФСБ": Антоненко рассказал, почему его заподозрили в убийстве Шеремета

Также RSF не упускает то, что бывшие коллеги Шеремета в издании "Украинская правда" заявили о своем шоке после презентации генерального прокурора и министра внутренних дел, которые заявили, что для волонтеров и участников боевых действий на Донбассе мотивом убийства Шеремета была "дестабилизация страны". Журналисты сказали, что в этом нет никакого смысла. До сих пор полиция исходила из предположения, что убийство Шеремета стало расправой за его журналистскую деятельность.

"Необходимо знать правду об убийстве Павла Шеремета... Мы призываем к большей прозрачности со стороны украинских властей в этом расследовании, которое дает возможность реально начать борьбу с безнаказанностью, и в котором должны быть выявлены и привлечены к ответственности не только виновные, но и заказчики", - заявили "Репортеры...".

Они добавили, что у главы МВД Украины был сильный политический мотив для завершения расследования, поскольку такое задание поручил президент Владимир Зеленский.

Также в RSF напомнили, что американский дипломат в Украине Уильям Тейлор отмечал: "Даже Аваков, похоже, сомневается в достоверности его выводов".

10 января 2020 Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Перед этим Антоненко отказался участвовать в следственном эксперименте. В итоге в эксперименте приняла участие еще один фигурант - Юлия Кузьменко. Позже друзья Антоненко сообщили, что он отказался из-за того, что ему предоставили бесплатного государственного адвоката. Также ранее суд оставил под домашним арестом Яну Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Шеремета.