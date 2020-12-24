Рэпер Серега написал Кернесу стих

Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Фото: АТН Харьков

Белорусский рэпер Серега (Сергей Пархоменко) посвятил стихотворение мэру Харькова Геннадию Кернесу, которого похоронили 23 декабря.

Он записал его на видео и опубликовал в Facebook.

Его также транслировали во время церемонии прощания с Кернесом.

Исполнитель вспомнил о покушении на Кернеса в 2014 году, предателей и печальный конец.

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Геннадий Кернес умер от осложнений, вызванных коронавирусом. В среду, 23 декабря, Харьков попрощался Кернесом. В похоронах, по данным МВД, приняли участие 110 000 человек.