Рекламируют голосования возможностью выиграть Iphone 13

Реклама розыгрыша телефона / ОПОРА

В Харькове наблюдатели ОПОРЫ фиксируют массовые звонки с приглашением прийти и проголосовать.

В сообщении женский голос призывает прийти на выборы, указывает, что для голосования требуется только паспорт, и что на участках есть все средства защиты от коронавируса. Об этом сообщает ОПОРА.

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В конце сообщения говорится: "Сделай свой выбор. Люби, защищай, выбирай Харьков". Последние слова похожи на лозунги одного из кандидатов на должность мэра.

Также в городе работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки.

Также избирателей мотивируют идти на участки из-за розыгрыша IPhone. Сайт vybor.kh.ua запустил рекламу в YouTube о розыгрыше Iphone 13 – задача прийти на участок, проголосовать и сделать фото возле таблички с номером. Для заполнения анкеты необходимо указать свои персональные данные – фамилию, имя, возраст, номер телефона и загрузить фото. Розыгрыш состоится 31 октября в 20:10, то есть сразу после закрытия участков.

Явка на внеочередных выборах мэра харьковского по состоянию на 16:00 - 22,7%. На промежуточных выборах народного депутата по 184 округу в Херсонском - 17,6%. На 197 избирательном округе в Черкасской области - 20,8% избирателей.