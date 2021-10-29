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пятница, 29 октября 2021 12:39

"Ребенка выдавили и забрали в реанимацию" – мать просит помощи на реабилитации сына

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Автор: Фото предоставлено Оксаной Фендак
  15-летний Артур Фендак из села Добровосцив Дрогобычского района Львовской области имеет ДЦП. Нуждается в реабилитации в клинике Козявкина, по меньшей мере 4 раза в год. Стоимость курса составляет 21 тыс. грн.
15-летний Артур Фендак из села Добровосцив Дрогобычского района Львовской области имеет ДЦП. Нуждается в реабилитации в клинике Козявкина, по меньшей мере 4 раза в год. Стоимость курса составляет 21 тыс. грн.

15-летний Артур Фендак из села Добровосцев Дрогобычского района Львовской области имеет ДЦП. Ему необходима реабилитация в клинике Козявкина, по меньшей мере 4 раза в год. Стоимость курса составляет 21 тыс. грн. Родители просят помощи.

"Артур родился вовремя. Но роды были тяжелыми. Что-то пошло не так, потому что плод был более 4 кг. Врачи ребенка выдавили и забрали в реанимацию. В результате чего у Артурчика ДЦП, - рассказала Gazeta.ua мать Оксана Фендак. – Мы ездим в клиники и реабилитационные центры. Каждые 3 месяца сыночку необходима реабилитация. Лучше всего подходит клиника Козявкина".

Один курс стоит 21 тысячу гривен. Это уже будет 34-й курс, который начнется с 15 ноября.

"Артурчик очень умны и активный, учится на домашнем индивидуальном в 8 классе. Имеет некоторые дефекты речи, но хорошо контактирует с детьми и учителями. После каждого пройденного курса реабилитации есть положительная динамика. Значительно снижается тонус натянутых мышц. Уже по 10 минут может самостоятельно сидеть с опущенными ногами. Чтобы не останавливаться и поехать на следующий курс, мы вынуждены просить помощи у небезразличных людей. Сердечно благодарим всех, кто откликнется", - говорить Оксана Фендак. Несколько лет тому назад женщина перенесла онкологию.

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 4731 2196 4146 3009 (Фендак Оксана Иосифовна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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