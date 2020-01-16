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четверг, 16 января 2020 15:36

Реакция британца: в Киеве стреляют по животным

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Британец Энди Коэн создал петицию в защиту приюта для животных в Киеве по ул. Пироговский путь 186.

"К сожалению, приют регулярно получает угрозы и физические нападения от группы людей по разным причинам, включая захват земли. Часто вооруженные люди появляются у ворот приюта посреди ночи, угрожая сжечь приют и убить животных. Некоторые сотрудники покинули убежище от страха за свою жизнь. К сожалению, приют беззащитный. Это лишь вопрос времени, когда какие-то нелюди совершат зло", говорится в петиции.

Энди Коэн приезжал в приют после того, как прочитал статью о Тамаре Тарнавской в иностранном СМИ.

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"Энди нашел информацию о том, что я вторая в мире женщина, которая получила награду Королевского общества защиты животных Великобритании, патронатом которой является королева Елизавета. Захотел познакомиться. В приюте перецеловал всех кошек и собак. Дал 1500 долларов на ремонт крыши над операционной. Ее повредил ветер. Переслал мне 600 евро на ремонт авто, которое принадлежит приюту. Машину разбили в центре Киева, когда мне вручали Волонтерскую премию евромайдан SOS 2019. Так поздравили с наградой", - говорит Тарнавская.

Автор: Ирина Шевченко
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Во время вручения награды Тамаре Тарнавской неизвестные разбили авто женщины в центре Киева

В 2016 году отравили 19 собак из приюта.

"В приют должны были приехать ребята из полка "Азов" , чтобы помочь. Перед их приездом перед приютом разбросали трупы 19 наших отравленных собак. Полиция ничего не сделала. Тогда приехал корреспондент из Швейцарии, который был в Украине. Сделал репортаж в парламентской газете. На фото на фоне этих трупов мои слова: "Полиция нас не защищает". Это обошло мир. Несколько раз после этого через забор перебрасывали яд", - говорит президент "Общества защиты животных SOS".

Автор: Ирина Шевченко
  В швейцарской парламентской газете написали об отравлении собак в киевском приюте Тамары Тарнавской
В швейцарской парламентской газете написали об отравлении собак в киевском приюте Тамары Тарнавской

Обстрелы убежища начались в 2017 году.

"В 2018 году под убежищем стали появляться группы людей во главе с помощниками народных депутатов А. Ляшка, И. Мосейчука, А. Денисенка и телеканал "1 + 1". Кричали, что мы убиваем, съедаем и сжигаем животных. Некоторые из них договорились с работниками приюта за деньги, чтобы те их пускали, когда не было руководства. Завезли кости и разбросали вокруг убежища. Вроде, это убитые нами собаки. Пытаются дискредитировать меня и приют. Полиция не реагирует на обстрелы. К кому мы только не обращались за помощью. Петиция - это наша последняя надежда", - говорит Тарнавская.

Техасский приют для животных Friends For Life "осудил к содержанию в одиночной камере" одного из своих питомцев - кота по кличке квилт. Изолировать усача в отдельной комнате вынуждены были из-за его регулярные выходки: Квилт повадился бежать из своего вольера и выпускать заодно всех своих соседей.

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