"Развязал руки Зеленскому" - эксперт о решении Лондонского суда по Приватбанку

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона. Британцы арестовали активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру на $ 2,5 миллиарда. Однако признал, что не имеет юрисдикции рассматривать дело. 21 декабря прошлого года украинская сторона направила апелляцию. Фото: ВВС

Решение Апелляционного суда Лондона переломное в ситуации с Приватбанком.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Андрей Новак.

"Желание предыдущих собственников не воплотились в жизнь. Они бы очень хотели, чтобы это дело рассматривал украинский суд, с которым можно договориться. Тот факт, что решать спор вокруг Привата будет именно суд Лондона дает надежду, что рассмотрение будет максимально обьективним. Ришение Апелляционного суда Лондона является позитивным сигналом для украинской стороны. Предварительно британские судьи уже определили сумму убытков, которую нанесли Украине бывшие владельцы банка, отмывая через него средства. Вместе с процентами сегодня речь уже идет о трех миллиардах долларов", - объясняет эксперт.

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Решение британцев также определенным образом развязывает руки президенту Зеленскому, считает он.

"Теперь у него есть весомый аргумент в возможной споре с бывшими владельцами о судьбе самого банка или какой-то непонятной компенсации Коломойскому и его товарищам. Владимир Александрович сможет апеллировать к судебному разбирательству и окончательному решению.

Практика показывает, что в таких делах суд становится на сторону государства. Предыдущие владельцы будут вынуждены возместить убытки украинцам. Если откажутся, их временно арестованы активы заморозят навсегда, продадут и выплатят компенсацию Украине", - добавляет Андрей Новак.

Лондонский апелляционный суд удовлетворил жалобу на решение первой инстанции, которую подал ПриватБанк. Таким образом отменил решение, принятое в ноябре прошлого года о том, что судебные органы Великобритании не могут рассматривать иск украинского банка против его бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.