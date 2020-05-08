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пятница, 08 мая 2020 12:16

Развитие онлайн торговли медикаментами сделает их более дешевыми и доступными для всех украинцев

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Развитие онлайн торговли медикаментами сделает их более дешевыми и доступными для всех украинцев
Дистанционная торговля лекарствами и их курьерская доставка сделают качественную медицину более доступной для жителей маленьких городов и сел

Онлайн торговля лекарствами и их доставка транспортно-логистическими операторами и курьерскими службами помогут устранить неравенство между жителями украинских городов и сел в доступе к качественному медицинскому обслуживанию и широкому выбору лекарств по доступным ценам.

Об этом рассказали эксперты, опрошенные 112.ua, о развитии системы онлайновой торговли лекарствами и их доставки потребителям.

Как показал первый опыт онлайн аптек и специализированных маркет-плейсов, среди жителей сел, поселков и небольших городов существует огромный спрос на дистанционные покупки в интернете с последующей адресной доставкой. По данным компании "Новая почта", которые она предоставила редакции для подготовки материала, за неполный месяц число ее доставок достигло без малого 30 тысяч. Из них на села, поселки и небольшие населенные пункты пришлось 35% таких отправлений. По данным сервисно-курьерских служб Kabanchik.ua и Glovo, работающих в крупных городах Украины, число заказов адресной доставки лекарств на их платформах исчисляется сотнями ежедневно, а количество заказов в категории "Аптеки" возросло на 40%.

"Онлайн торговля лекарствами и их курьерская доставка буквально снесли барьеры между мегаполисами и селами, сделала их равными в свободном доступе к качественным медикаментам. Потребители в восторге: жителю села или небольшого райцентра на Житомирщине через интернет доступны любые медикаменты любой из аптек всей Украины по наилучшей цене. А через день-два курьер службы почтовой доставки позвонит в двери — заказ у вас в руках", — приводит примеры автор публикации.

Эксперты говорят, что развитие онлайн покупок лекарств и их адресной доставки курьерскими службами — это многолетний опыт многих развитых стран мира. Он обеспечивает равный доступ всех граждан к качественным доступным медикаментам и медицине.

Медики подтверждают: Украине нужно развивать этот позитивный опыт, появившийся в ответ на эпидемический вызов. А правительству нужно рассмотреть перспективы продолжения такой практики и после карантина. Ведь наша страна в сфере торговли медикаментами отстала от развитых стран мира на два десятка лет.

"В законодательстве США и Европейского Союза вы не найдете запрета на почтовую или курьерскую доставку лекарств. В ЕС развитие этого сегмента онлайн-торговли берет начало с 2000-го года. Украина уже отстала от европейских стран лет на 20. Законодательством соседней Польши прямо предусмотрена возможность дистанционной торговли лекарственными средствами и курьерской отправки. Позже Украина может перенимать опыт Финляндии, Швеции, Эстонии и Германии — в этих странах существует онлайн-торговля рецептурными лекарственными средствами на основе системы электронного рецепта. Украине однозначно следует узаконить и урегулировать онлайн-торговлю и курьерскую доставку лекарств и медпрепаратов в посткарантинный период", — рассказал Александр Чумак, эксперт в области фармацевтики и здравоохранения.

Развитие онлайн торговли лекарствами и их доставки получателям может оказать позитивное влияние на снижение цен медикаментов: крупнейшие производители лекарств создают систему прямых продаж потребителям через онлайновые площадки без торговых наценок, свойственных традиционным аптекам.

"С точки зрения врача, практику интернет-торговли медпрепаратами и дистанционной доставки правительству стоило бы узаконить на постоянной основе после завершения карантина. — комментирует врач Дмитрий Левинский, консультант по вопросам управления в сфере здравоохранения. — Что касается рецептурных препаратов, наладить механизм онлайн-продаж достаточно легко: правительство работает над программой "Электронный рецепт". Этот механизм может стать основой и для онлайн-торговли. А проблем с доставкой операторами я не вижу".

Врач и популярный блогер Евгений Комаровский отмечает, что развитие онлайновой торговли медикаментами несет позитивные социальные эффекты: "Бизнес-стимулы совместной работы производителей, аптечных сетей и почтовых операторов на площадке онлайн-торговли вполне конкретные — реальная прибыль тех, кто продает, и кто производит. Плюс удобство для тех, кто пользуется. Все, что делает жизнь людей проще и легче, все, что дает им возможность не стоять в очередях, особенно в медучреждениях, не толпиться в транспорте, добираясь в аптеку, должно всячески приветствоваться, поощряться и использоваться".

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