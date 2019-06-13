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четверг, 13 июня 2019 23:34

Разумков в эфире отказался переходить на украинский

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Разумков в эфире отказался переходить на украинский
Разумкова попросили говорить на украинском. Фото: 112 Украина

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Розумков заявил, что перейдет на украинский язык, когда станет депутатом парламента.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть".

Разговаривать на украинском Разумкова после его выступления попросила ведущая шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Советник Зеленского объяснил, что будет с языковым законом

Верховная Рада приняла законопроект об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ожидается, что после подписания документа президентом будет создан Институт уполномоченного по защите государственного языка. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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