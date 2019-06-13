Разумков в эфире отказался переходить на украинский

Разумкова попросили говорить на украинском. Фото: 112 Украина

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Розумков заявил, что перейдет на украинский язык, когда станет депутатом парламента.

"Как только я стану народным депутатом и у меня будет такая возможность, я обязательно перейду на украинский", - сказал Разумков в эфире ток-шоу "Право на власть".

Разговаривать на украинском Разумкова после его выступления попросила ведущая шоу.

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Верховная Рада приняла законопроект об украинском языке. Решение поддержали 278 народных депутатов. Ожидается, что после подписания документа президентом будет создан Институт уполномоченного по защите государственного языка. Ответственность за нарушение норм закона также предусмотрена.