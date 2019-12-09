Разумков о делах Майдана: Часть доказательств была уничтожена

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что Государственное бюро расследований (ГБР) сможет до конца расследовать дела Майдана.
"Я надеюсь, что всеми теми инструментами, которыми ГБР будет наделено, им хватит и политической позиции, и правовой позиции, и позиции, чтобы довести эти дела до конца", - сказал он в эфире телеканала "Украина".
Разумков отметил, что прошел очень большой промежуток времени, и "далеко не все хотели действительно расследовать эти события".
"Я понимаю, что часть доказательств была потеряна, часть, видимо, была уничтожена", - предположил спикер.
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"Я не уверен, что была действительно надлежащая, в том числе политическая позиция по этим расследований", добавил он.
3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (регистрационный номер 2116). За это решение проголосовали 250 народных депутатов.
За поправку, касающуюся дел Майдана, проголосовали 334 народных депутата.
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