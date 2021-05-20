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четверг, 20 мая 2021 13:37

Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры украсть данные людей из "Дії"

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Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры украсть данные людей из &quot;Дії&quot;
Фото: facebook.com/fedorov1991

Мобильное приложение "Дія" имеет хорошую защиту, и взломать его будет непросто.

Есть регламентирующие документы, где четко описывают комплекс мероприятий, которые должны быть применены при хранении баз данных украинцев. Его придерживаются, иначе этот проект вряд ли мог бы стартовать, рассказал Gazeta.ua IT-специалист Иван Полтев.

Оценил удобство и надежность мобильного приложения "Дія" и рассказал о перспективах цифрового документооборота в Украине.

С технической точки зрения вопросов к "Дія" нет. С другой стороны, базы данных, которые существуют в нашем государстве - с завидной регулярностью попадают в даркнет ("темная сеть" - часть интернета, в которой невозможно отследить пользователей и адреса сайтов. - Gazeta.ua), коммерческую продажу. Здесь стоит обращать внимание на человеческий фактор - деятельность лиц, владеющих этими базами данных.

Почему тогда в сети возникают скандалы, после регистрации в "Дії" личные данные появляются в общем доступе?

Это слухи неподтвержденные. Нет прямых доказательств, что какие-то базы данных непосредственно из хранилищ, имеющих отношения к "Действия", куда утекают. Есть подтвержденные моменты по банкам, которые у всех на слуху. По "Действия" такой информации не встречал - на уровне слухов.

Значит, нет риска, что базы данных сломают хакеры?

Не могу стопроцентно сказать, что их нельзя сломать. То, что создала один человек, другая может разрушить. Вопрос только в цене. Если невозможно добыть информацию напрямую, можно попробовать получить окольными путями.

Есть мнение, что "безопасность данных равна разнице между затратами на взлом и профитом от него". Согласны?

Да, совершенно верно. Думаю, в данном случае системы, которые сохраняют базы данных "Действия" вряд ли можно сломать "в лоб". Думаю, с технической точки зрения все должно быть достаточно надежно.

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Есть опасность что эти данные просто будут уничтожены вирусом после перехода на полностью электронный документооборот?

Думаю, что риск минимален. Подобные базы многократно бэкапируются, копии хранятся с определенной актуальностью, где хранятся архивы. При этом не существует одного хранилища данных. Хранилище распределенное, зеркалированное. Если выйдет из строя одна из точек хранения данных, тут же все запросы должны переключаться на другую.

Я не участвовал в разработке, не знаю архитектуры и имею теоретическое представление, как это работает. Но по инженерной классике все должно происходить незаметно для пользователя.

Действительно ли реально успеть перевести всю документацию в цифровой формат до 24 августа, как обещает президент Владимир Зеленский?

Не знаю, каким ресурсом владеет Минцифры. Но, например, мои водительские права до сих пор не могу получить в приложении. Хотя они не старого образца - получал в 2000-х. Два месяца назад направил запрос, через две недели получил фидбэк: "ваш запрос обработан, оцените его, пожалуйста". Я поставил низкую оценку.

Для пользователя "Дія" удобная?

Интерфейс удобный. Но для меня это приложение абсолютно бестолковое. Потому необходимого функционала сих пор нет - нет внутренних бумажных паспортов, с водительскими правами проблемы.

Это связано с недостатками цифровизации данных?

Вокруг этого проекта очень много пиара. Логично было бы сначала актуализировать базы данных, а затем пиарить это приложение как действительно полезное. И загрузив, его человек получит все документы, нужные для жизни.

Здесь же мы получили те вещи, которые можно было сделать быстрее всего. Например, заграничые биометрические паспорта, которые хранятся в базе данных для обмена с международными структурами. Внутренних баз не хватает.

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Какие опасности перевода документооборота полностью в цифровой формат? Система может давать сбои?

К сожалению, от этого никто не застрахован. Каждый пользователь должен взвешивать риски сам. Если он идет в какое-то учреждение - банк и так далее - с очень ответственной задачей, то разумно было бы подготовиться и подкрепить это живым документом. Потому что могут быть проблемы с сетью, технический сбой в учреждении, или банально разбился смартфон, когда его доставали.

"Дія" может сильно облегчить и сделать более комфортной жизнь, но еще не способна заменить полноценный бумажный документооборот.

Президент Владимир Зеленский во время Diia Summit заявил, что уже с 24 августа в Украине все учреждения перейдут на режим less paper, и весь документооборот

должно быть цифровизований.

В тот же день МВД запустило на портале госуслуг "Дія" функцию замены водительского удостоверения, а также объявило о введении электронной изменения регистрации места проживания в семи городах Украины.

Пока в тестовом режиме опция изменения регистрации будет доступна для жителей столицы, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога. А уже к концу года - для всей Украины. Нужен только паспорт в виде ID карты.

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