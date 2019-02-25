Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем

dt.ua только 8% украинцев довольны своим руководством

Четверть украинцев считают своего начальника "скользким типом". И столько же – хвалят руководителя за коммуникабельность и открытость.

К таким выводам пришли аналитики rabota.ua, спросив более полутора тысяч украинцев, что они думают о своем шефе, пишет ubr.

Выяснилось, что чаще всего подчиненные осуждают босса за то, что тот не отстаивает интересы персонала перед высшим руководством. Причем 68% не рискнут поправить его, даже если тот допустил откровенную ошибку или не прав.

23% при этом считают начальника ответственным человеком, который не даст в обиду подопечного.

18% называют его трудоголиком.

11% уверены, что без него все на подведомственном участке рухнет.

10% нисколько не сомневаются, что кресло босса занимает бездельник, который за это получает хорошую зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату

Лишь 8,3% опрошенных настолько довольны начальством, что готовы брать с него пример. Среди позитивных черт своих руководителей украинцы чаще всего называли, легкость общения, отзывчивость, готовность входить в положение и интеллект. На четвертом месте оказалась справедливая строгость, а на пятом – умение считаться с мнением подчиненных. Такие же характеристики как чувство юмора, самокритичность и заботливость оказались на последних местах.

Что до негативных черт характера, то больше всего подчиненных раздражают всезнайки, лентяи, пускающие все на самотек и перекладывающих свои задачи на подчиненных. Не по душе людям также тщеславные начальники и скандалисты.

В Украине в прошлом году текучесть кадров составила 20%. В 2017-м - 16%. Прежде всего на ухудшение показателей повлияла категория "менеджеры по продажам". Украинцы не готовы терпеть неподходящие условия труда. Быстро меняют работу, когда что-то не устраивает. В то же время работодатели не очень привлекательные ни по зарплатам, ни по мотивации, ни по корпоративной культуре. Поэтому возникает ситуация, когда работники приходят в компанию, и не находя того, чего ожидали, просто меняют работу. Иногда это происходит несколько раз в год.