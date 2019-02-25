Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
Эксперт рассказал, помогут ли новые антироссийские санкции освободить пленных моряков
1 Просмотров: 576
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
"Мы теряем свое лицо" - Иван Гаврилюк о голливуських актерах в новом фильме "Захар Беркут"
Просмотров: 783
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
"Ау, СБУ, это же коллаборационисты": сети гудят от скандальных заявлений участниц отбора Евровидения
2 Просмотров: 5427
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
Эксперт рассказал, как Порошенко хочет использовать проход через Керченский пролив
1 Просмотров: 1584
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
"Существует около трех тысяч стандартов" - эксперт рассказал о требованиях НАТО к Украине
Просмотров: 396
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
Распиаренная в СМИ украинская звезда талант-шоу оказалась страстной поклонницей Путина
15 Просмотров: 42249
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
$50 тыс., чтобы нажал не на ту кнопку - Иван Гаврилюк рассказал о подкупах в парламенте
Просмотров: 1314
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Новый общественный договор или пустой избирательный лозунг: что делать с Конституцией
Просмотров: 171
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
День Героев Небесной сотни: Люди весь вечер несут цветы и свечи на майдан Незалежности
Просмотров: 1728
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Сколько Украина продержится в случае масштабного наступления России
Просмотров: 10737
Фото
Все фото
6
14
3
5
3
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
&quot;Мех - это кровавое жлобство&quot;: зоозащитники требуют запретить меховые фермы
"Мех - это кровавое жлобство": зоозащитники требуют запретить меховые фермы
&quot;Доверия к президенту никакого нет&quot; - в России требовали отставки Путина
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
Показали первый каталог мест памяти погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ
Показали первый каталог мест памяти погибших на Донбассе от рук оккупантов РФ
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
Видео
Все видео
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Назвали победителя Нацотбора Евровидения-2019
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
Солистка группы KAZKA показала, как поет вживую
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
"Вата лезет к нашему праздничному столу, не помыв руки после параши": музыкант жестко прошелся по Евровидению
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Выпускник записал грамматический рэп о ударения, который поможет сдать ВНО
Интервью
1/5
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1026
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 3879
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 2727
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Герой, Маг или Эстет: одежда может раскрыть характер человека благодаря архетипам - Катерина Стефанишин
Просмотров: 2160
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
Не согласен, чтобы четверо мужчин из-за рубежа руководили Украинским государством - Бессмертный
2 Просмотров: 5130
Колонка
Ольга Васильченко
Ольга Васильченко
24 февраля 2019
1 Просмотров: 675
Дятел на "блясі"
У ту середу Київ завалило снігом. Це щоразу несподіванка для комунальників. Дороги моєї спальної околиці нечищені й непосипані. Штурмуємо з 8-річним ...
понедельник, 25 февраля 2019 11:15

Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем

  Комментировать
Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем
dt.ua только 8% украинцев довольны своим руководством

Четверть украинцев считают своего начальника "скользким типом". И столько же – хвалят руководителя за коммуникабельность и открытость.

К таким выводам пришли аналитики rabota.ua, спросив более полутора тысяч украинцев, что они думают о своем шефе, пишет ubr.

Выяснилось, что чаще всего подчиненные осуждают босса за то, что тот не отстаивает интересы персонала перед высшим руководством. Причем 68% не рискнут поправить его, даже если тот допустил откровенную ошибку или не прав.

23% при этом считают начальника ответственным человеком, который не даст в обиду подопечного.

18% называют его трудоголиком.

11% уверены, что без него все на подведомственном участке рухнет.

10% нисколько не сомневаются, что кресло босса занимает бездельник, который за это получает хорошую зарплату.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату

Лишь 8,3% опрошенных настолько довольны начальством, что готовы брать с него пример. Среди позитивных черт своих руководителей украинцы чаще всего называли, легкость общения, отзывчивость, готовность входить в положение и интеллект. На четвертом месте оказалась справедливая строгость, а на пятом – умение считаться с мнением подчиненных. Такие же характеристики как чувство юмора, самокритичность и заботливость оказались на последних местах.

Что до негативных черт характера, то больше всего подчиненных раздражают всезнайки, лентяи, пускающие все на самотек и перекладывающих свои задачи на подчиненных. Не по душе людям также тщеславные начальники и скандалисты.

В Украине в прошлом году текучесть кадров составила 20%. В 2017-м - 16%. Прежде всего на ухудшение показателей повлияла категория "менеджеры по продажам".

Украинцы не готовы терпеть неподходящие условия труда. Быстро меняют работу, когда что-то не устраивает.

В то же время работодатели не очень привлекательные ни по зарплатам, ни по мотивации, ни по корпоративной культуре. Поэтому возникает ситуация, когда работники приходят в компанию, и не находя того, чего ожидали, просто меняют работу. Иногда это происходит несколько раз в год.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Раздражают всезнайки и лентяи: сколько украинцев довольны своим руководителем». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
февраля

Рада утвердила герб Украины

Револьвер рекламировали как оружие против индианцев

Ренуар больше всего писал обнаженных женщин

Самое читаемое
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения
6
 3 Просмотров: 18819
Бывший &quot;регионал&quot; Добкин обозвал Джамалу
Бывший "регионал" Добкин обозвал Джамалу 1 Просмотров: 16038
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
Как выглядели жители Полесья 90 лет назад
10
 Просмотров: 13761
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
На дне рождения Коломойского расклеивали агитацию Зеленского
3
 3 Просмотров: 7543
&quot;Полная ж * па для вас&quot; - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
"Полная ж * па для вас" - судья Нацотбора раскритиковал скандальных участниц из Крыма
3
 2 Просмотров: 5931
Общество
Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова
Полицейским, которые безосновательно схватили двух граждан за "подкуп избирателей", объявлено подозрения - Червакова Просмотров: 36
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
В порт Одессы зашел легендарный американский эсминец
6
 Просмотров: 153
"Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут" — сельской девочке на спасение нужно 35 тысяч долларов
"Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут" — сельской девочке на спасение нужно 35 тысяч долларов Просмотров: 9
"Будь мужиком или умри": чем вредна традиционная маскулинность
"Будь мужиком или умри": чем вредна традиционная маскулинность Просмотров: 1540
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
"Готова отказаться от концертов в России": MARUV сделала резкое заявление
 1 Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
20
Праздновали снятие блокады Ленинграда, а сами устраивают блокаду соседям - американский офицер
12
Поводок короткий, Сергей, - Скрипин оппонирует Притуле о скандале с дуэтом ANNA MARIA
11
Рейтинг Зеленського впав майже на 10%
10
"Доверия к президенту никакого нет" - в России требовали отставки Путина
8
Ошеломили количеством украинцев, которым отрезали газ за долги
Голосов: 35126
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua