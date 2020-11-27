Растворимый или зерновой: какой кофе выбирают украинцы

Согласно динамике импорта кофе от Государственной таможенной службы с января по октябрь 2020 года, объемы продаж зерновой кофе выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Фото: pixabay

В Украине сократились продажи растворимого кофе.

Зато выросли продажи в натуральном выражении зернового и молотого кофе, сообщили в компании "Аскания FMCG", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно динамике импорта кофе от Государственной таможенной службы с января по октябрь 2020 года, объемы продаж зернового кофе выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 25% - до 9,11 тыс. тонн, молотого - на 41%, до 9,97 тыс. тонн. В то же время объемы продаж растворимого кофе в этом году уменьшились на 4% - до 12,31 тыс. тонн.

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"Уже несколько лет подряд мы наблюдаем за тем, что украинцы потребляют все больше молотого и зернового кофе и меньше растворимого. Однако в денежном выражении растворимый кофе показал прирост - потребители отказываются от дешевого растворимого кофе в пользу более дорогого. Украинские потребители также отказываются от powder instant ( порошкового растворимого кофе) и переходят на Freeze Dried Instant (фасованний растворимый кофе), которий считается более качественним ", - отметила маркетинг-директор" Аскания FMCG "Инна Сирченко.

Она утверждает, что в этом году падение показала продажа необжаренного кофе - почти на 6%, до 20,08 тыс. тонн.

"Это связано с тем, что сегмент HoReCa практически остановился вследствие эпидемии: украинцы не так часто посещают рестораны, как в карантин, зато начали покупать натуральный кофе в ритейле и пробовать готовить ее самостоятельно. И если раньше многие пили кофе в офисе в течение дня, то сегодня благодаря дистанционному формату работы кофе пьют дома, поэтому в ритейл-сегменте он продается неплохо ", - отметила специалист.

Кофе можно сварить дома не хуже, чем с кофемашины. Нужно соблюдать соотношение - 7 граммов свежемолотого кофе на 100 мл воды. Стандартная чашка 300 мл, поэтому из расчета нужно 25 граммов кофе. Лучше ее выбирать грубого помола.Также раньше времени бокалы из-под вина объемом от 180 до 250 мл. Именно у них принято подавать кофе по-ирландски.