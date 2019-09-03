Растаможка євроблях пополнила госбюджет почти на 8 млрд грн

Растаможка євроблях принесла госбюджету почти 8 млрд грн. Фото: 5 канал

В январе-августе 2019 года с растаможенных євроблях в госбюджет поступило 7,1 млрд грн, а в декабре 2018 - 861, 5 млн грн.

"В государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7,1 млрд грн за растаможку транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины и помещенных в таможенный режим транзита или временного ввоза ("євроблях"). В декабре 2018 года поступления от растаможки "євроблях" составили 861,5 млн грн", - сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Учтены только данные по автомобилям, которые были ввезены 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств".

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С 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года оформлено более 218 тыс. транспортных средств. А с 23 февраля 2019 года, когда закончился льготный период по применению 50% ставки акцизного налога для растаможки автомобилей, за 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тыс. транспортных средств.

Правоохранители получили доступ к таможенным базам. Первый штраф патрульные выписали водителю вечером этого дня возле Кропивницкого. Владельцу оформили протокол на 8,5 тыс. грн. За нарушение таможенных правил после завершения периода растаможки водителю Opel Astra на еврономерах, которого остановили на трассе "Киев-Знаменка" на посту "Александровка" придется заплатить 500 необлагаемых минимумов.