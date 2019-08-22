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четверг, 22 августа 2019 01:41

Расстрелы на Майдане: суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев

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Расстрелы на Майдане: суд оставил под стражей четырех экс-беркутовцев
Суд оставил экс-беркутовцев под стражей. Фото: ТСН

Киевский апелляционный суд отклонил заявления стороны защиты, оставив под стражей четверых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане.

Согласно решению суда обвиняемые Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Александр Маринченко и Олег Янишевский останутся под стражей до 14 сентября 2019 года включительно, сообщила пресс-служба суда.

В июле Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве 48 активистов Евромайдана бывшего сотрудника спецподразделения МВД Украины Беркут Сергея Тамтуру, еще четверым подозреваемым экс-беркутовцам продлил содержание под стражей до 14 сентября.

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