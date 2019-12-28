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суббота, 28 декабря 2019 15:54

Расстрелы на Майдане: бывшие беркутовцы есть в списках на обмен

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Расстрелы на Майдане: бывшие беркутовцы есть в списках на обмен
Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен. Фото - Униан

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.

В связи с этим прокуроры просят изменить меру пресечения екс-беркутовцам. Эту информацию в ходе судебного заседания подтвердил прокурор Сергей Куций, передает hromadske.

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Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, находящихся под стражей, а также Сергее Тамтури и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в ​​Киеве в 2014 году.

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