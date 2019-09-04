"Рассмеши комика": как изменится шоу без Зеленского

В шоу будут участвовать звезды. Фото: "Главред"

Продюсеры полностью поменяли правила шоу "Рассмеши комика" после ухода Владимира Зеленского.

Место Зеленского занял актер Юрий Ткач, сообщает "Главред".

Обычные люди не смогут участвовать в шоу, денег больше никто не будет получать. Если игроки проигрывают, то должны будут давать свои деньги.

Отныне участники будут пытаться заработать деньги не для себя, а чтобы помочь другим. Один из редакторов проекта Михаил Мартынюк сообщил, что новый сезон "Рассмеши комика" будет благотворительным. Весь выигрыш участники отдадут на реализацию социальных проектов по всей стране.

В начале программы каждая команда заявит социальный проект и сумму, которую планирует для него собрать совместными усилиями. Если же участникам это не удастся, то им придется доложить недостающую сумму из собственных карманов.

Участники будут бороться за выигрыш целой командой, которая представляет один из городов Украины. В шоу смогут участвовать только знаменитости.

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"Всего у нас будет восемь команд, в каждом выпуске - представители таких городов: Киев, Одесса, Винница, Полтава, Хмельницкий, Луганск, Запорожье и Днепр", - говорит Мартынюк.

Среди участников будет Александр Пикалов, Влад Яма, Арсен Мирзоян, Юрий Великий, Дмитрий Коляденко, участницы Женского Квартала.

Новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой, который был одним из тренеров на игре. Так как тренировать и вести программу одновременно комик не может, то на проект пригласили нового судью.