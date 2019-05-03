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Рассказали, за что стоит поблагодарить Петру Порошенко

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Рассказали, за что стоит поблагодарить Петру Порошенко
Михаил Басараб: Петр Порошенко в ходе кампании сделал жирный акцент на ключевых приоритетах для страны. Фото: Сергей Старостенко

Поршенко есть за что благодарить. В первую очередь, за повестку дня, с которой он шел на выборы президента.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Михаил Басараб.

"Не до конца верю в его искренность, но Петр Порошенко в ходе кампании сделал жирный акцент на ключевых приоритетах для страны. Всеми своими действиями он отмечал, что нашей основой является армия, язык и вера. И это объективно важное во время войны.

Его достижением является Томос. Плохо, что он не успел довести это дело до конца. Во многом была небрежность с его стороны. В процессе перехода парафий возникали организационные трудности. Говорят, многие из них пока зависли между Московским патриархатом и Православной церковью Украины. Слишком затянутая процедура переоформления. Порошенко интересовал больше пиар-эффект. Этим вопросом надо было продолжать серьезно заниматься", - считает эксперт.

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Многие благодарны Порошенко за безвиз и энергетическую независимость, но это не совсем справедливо, отмечает Михаил Басараб.

"Соавторами этих достижений были парламент и правительство. Иск в Стокгольмский арбитраж инициировали еще до того, как Порошенко стал президентом (Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. В декабре прошлого года суд принял еще одно решение в пользу Киева - о поставках топлива для Украины. В итоге россияне должны заплатить $2,6 млрд. - Gazeta.ua). После победы он ни словом не обмолвился про Яценюка, хотя это была инициатива премьера. К безвизу Порошенко тоже имел косвенное отношение. Это в большинстве заслуга Верховной Рады и Кабмина. Да и вообще, отчитываясь о своих достижениях, Порошенко на 90% отчитывался о достижениях правительств Яценюка и Гройсмана и Верховной Рады", - добавляет политолог

Полное интервью с Михаилом Басарабом читайте в журнале "Країна" от 2 мая.

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