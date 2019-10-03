Рассказали, сколько россиян находится в украинских СИЗО и тюрьмах

 
Ексклюзивы
1/5
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 2547
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4671
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 423
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3411
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3051
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 963
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7299
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3078
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Фото
Все фото
14
5
7
5
4
&quot;Формула Путинмайера - это ложь&quot;: акции протеста прошли в разных городах Украины
"Формула Путинмайера - это ложь": акции протеста прошли в разных городах Украины
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против &quot;формулы Штайнмайера&quot;
Тысячи активистов протестовали на Майдане Независимости против "формулы Штайнмайера"
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Освобожденным из России морякам подарили квартиры
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вводят новые правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
Вагон с сюрпризом: в поезде Укрзализныци нашли кровавых клопов
Видео
Все видео
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Олег Винник попал в базу "Миротворца"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 4671
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 855
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 891
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 702
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 2034
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
четверг, 03 октября 2019 12:07

Рассказали, сколько россиян находится в украинских СИЗО и тюрьмах

  Комментировать
Рассказали, сколько россиян находится в украинских СИЗО и тюрьмах
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в России держат 113 украинцев, из них 89 крымских татар. Фото: из открытых источников

Около 300 россиян находится в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. 130 россиян удерживают в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

Сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Освобождённому из СИЗО корректировщику "Градов" устроили жесткий прием

Всего в украинских СИЗО находились 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что всего в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, сколько россиян находится в украинских СИЗО и тюрьмах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 79731
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 43587
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 1 Просмотров: 32780
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 28441
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 20853
Общество
В деле убийства Гандзюк изменили прокуроров
В деле убийства Гандзюк изменили прокуроров
Украину зальет дождями: синоптики дали прогноз до конца недели
Украину зальет дождями: синоптики дали прогноз до конца недели Просмотров: 90
Госфинансирование политических сил уменьшили за "партий Шария"
Госфинансирование политических сил уменьшили за "партий Шария"
 Просмотров: 63
Украина начала импортировать электричество из России
Украина начала импортировать электричество из России Просмотров: 99
Чиновники требовали взятку за торговлю во время иудейского Нового года
Чиновники требовали взятку за торговлю во время иудейского Нового года Просмотров: 144
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
3
Партия Медведчука поддержала Зеленского
3
Сколько украинцев считают Россию агрессором
Голосов: 45647
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua