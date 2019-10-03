Рассказали, сколько россиян находится в украинских СИЗО и тюрьмах

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что в России держат 113 украинцев, из них 89 крымских татар. Фото: из открытых источников

Около 300 россиян находится в украинских следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний. 130 россиян удерживают в следственных изоляторах и 206 - в учреждениях исполнения наказаний.

Сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

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Всего в украинских СИЗО находились 755 граждан, еще 499 - отбывали наказание в колониях.

Государственная уголовно-исполнительная служба Украины сообщила, что всего в украинских колониях и следственных изоляторах находится более 50 тыс. человек.