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пятница, 15 мая 2020 17:04

Рассказали, сколько денег Украина получит за "антиколомойский" закон

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Рассказали, сколько денег Украина получит за &quot;антиколомойский&quot; закон
Сергей Фурса: Приват - крупнейший банк в государстве, его коллапс был бы ощутимый каждому гражданину. Фото: reuters

Сейчас последнее требование Международного валютного фонда выполнено. Теперь Украина может рассчитывать на транш. Первый получим через две-три недели.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса, 37 лет.

"Речь идет о 3,5 миллиарда долларов от МВФ в этом году. Также сможем привлечь средства и от других кредиторов - ЕС, Всемирного банка. Ближайший транш от фонда, который должен поступить не позднее чем через месяц, будет составлять 1,75 миллиарда долларов .
Закон о невозвращении банков в общем положительно повлияет на украинскую банковскую систему. Но главный его эффект - делает невозможным возвращение Приватбанка Игорю Коломойскому. Исчезает много рисков, что он бы снова использовал банк для собственного обогащения и незаконно выводил оттуда деньги украинцев. Приват - крупнейший банк в государстве, его коллапс был бы ощутим каждому гражданину", - объясняет эксперт.

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По его словам, вряд ли Коломойский получит даже компенсацию.

"Ее может назначить только международный аудит. Ни одна адекватная внешняя проверка никогда не скажет, что Украина что-то должна Коломойскому. Президентская фракция" Слуга народа "раскололась, голосуя этот закон. Такие расхождения у однопартийцев могут быть и дальше, если речь пойдет о важных для Коломойского вопросах. В "Слуге народа" достаточно большое лобби олигарха", - добавляет Сергей Фурса.

Верховная Рада приняла в целом законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам. "За" проголосовали 270 депутатов. Он - последнее условие для продолжения сотрудничества с МВФ.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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