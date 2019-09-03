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вторник, 03 сентября 2019 11:28

Рассказали о реакции Зеленского на первый концерт "95 квартала" без его участия

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Рассказали о реакции Зеленского на первый концерт &quot;95 квартала&quot; без его участия
Александр Пикалов о первом концерте 95 Квартала без Зеленского. Фото: УП.

Художественный руководитель "95-го Квартала" Александр Пикалов рассказал о реакции президента Зеленского на первый концерт студии без его участия.

"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе в сторону его или сторону Богдана", - рассказал он в интервью УП.

Пикалов отметил, что Зеленского интересовали, в основном, технические вопросы. Например, он спросил, почему не было привычного джингла в начале концерта.

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Художественный руководитель "95-го квартала" уточнил, что президент отслеживает деятельность студии.

"Немножко дп, отслеживает. Ну, это же наш совместный продукт", - добавил Пикалов.

Лидер группы "Океан Эльзы" и партии "Голос" Святослав Вакарчук спел вместе с участниками группы "ТНМК". Певец выступил на юбилейном концерте, посвященном 30-летию украинской группы. Новоизбранный нардеп также заявил, что на время работы в Верховной Раде доступ к микрофону у него будет ограничен.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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