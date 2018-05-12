Рассказали о количестве военных, которые получили награды от Минобороны

В Минобороны рассказали, сколько военных наградили за службу. Фото: Мil

За время проведения АТО более 50 тысяч военнослужащих получили госнаграды от Минобороны.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает 112.ua.Кроме госнаград, еще более 53 тысяч военных и работников ВСУ получили поощрительные награды.

"С начала российской агрессии за мужество и самоотверженные действия, образцовое выполнение воинского долга государственными наградами Украины награждено около 52 тыс. и поощрительными наградами Министерства обороны Украины более 53 тыс. 250 военнослужащих и работников ВСУ", - отметил спикер.

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Так с начала 2018 года, по состоянию на 10 мая поощрительные награды получили 2,5 тыс. военных. Также Гуцуляк рассказал, что сейчас статус участника боевых действий имеют 232,3 тысячи человек

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