Рассказали, кто заинтересован в отсрочке запуска нового энергорынка

Эксперт по энергетике Михаил Гончар: ахматовская структурам хочется, чтобы запуск нового рынка привел к декоративным изменениям Фото: Экономическая правда

В отсрочке запуска нового энергетического рынка заинтересованы монополисты.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по энергетике Михаил Гончар.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов проинформировал премьер-министра Владимира Гройсмана об угрозе государственной безопасности вследствии неготовности энергетической отрасли к внедрению новой модели рынка электроэнергии.

"Баканов представление не имеет, как функционирует рынок электроэнергетики и сама Служба безопасности. Что подсунули - то и подписал. Просто винтик в механизме лоббирования интересов тех, кто доминирует на рынке. Это не имеет ничего общего ни с национальными, ни с государственными интересами, ни с интересами потребителей. СБУ должно интересовать, кто занимался саботажем запуска рынка. Неготовность носит искусственный характер. Потому что существующее положение вещей устраивает ахматовские структуры, которые паразитируют на атомной генерации. Оператор всех действующих атомных электростанций Украины "Енергоатом" заявляет, что он готов с 1 июля до запуска новой модели. А он крупнейший игрок на отечественном рынке электроэнергетики, поэтому его позиция показательна. Ахматовским структурам хочется, чтобы запуск нового рынка привел к фасадным, декоративным изменениям, а фактически все осталось бы, как есть. Но они просто не успевают все это оформить соответствующим образом. Поэтому требуют еще времени", - говорит Михаил Гончар.

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24 мая представительство Европейского Союза рекомендувало отстрочить внедрения нового рынка электрической энергии в Украине. Через 4 дня комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке.

"Позиция Европейской комиссии обусловлена ​​результатом систематических лоббистских усилий со стороны ахметовских структур. Верховная Рада принимала закон о новом рынке электроэнергии в соответствии с европейским законодательством. Не проголосовав за отсрочку ВР тем самым подтвердила, что рынок должен быть запущенным, так, как это было определено. Катастрофы не будет. Но запуск будут переносить сначала на конец года, затем на начало другого. И так до тех пор, пока придумают, как оставить старое положение вещей. Это ситуативная игра. Хотят иметь время перепаковать схемы и возможность дальше паразитировать на потребителях. Монополисты боятся конкуренции. Если есть тот, кто предлагает потребителю более низкую плату за электроэнергию, у ахметовских структур исчезает возможность играть на завышение цены ", - пояснил эксперт.

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 парламентариями принят закон "О рынке электроэнергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, которая включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.